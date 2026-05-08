14.05.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко на тему: «Вспышка хантавируса: Грозит ли миру новая эпидемия?»

На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике и гибели нескольких человек, тема вновь оказалась в центре внимания врачей, эпидемиологов и общественности. Роспотребнадзор заявил, что ситуация находится под контролем, а в России имеются тест-системы для диагностики вируса.

Хантавирусы передаются человеку преимущественно через контакт с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Симптомы хантавируса на первых этапах похожи на грипп: высокая температура, сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, озноб и тошнота. Позже болезнь может вызвать тяжелое поражение лёгких или почек. По данным специалистов, в России ежегодно регистрируется до 7 тысяч случаев хантавирусной инфекции, особенно в регионах Поволжья и на Урале.

Эксперты отмечают, что вакцина от хантавируса на сегодняшний день отсутствует. Диагностика данного заболевания также затруднительна, поскольку симптомы схожи с гриппом, COVID-19 и лихорадкой денге. На данный момент не существует системного курса лечения, а медицинская помощь только устраняет осложнения от болезни. Смертность от андского штамма, в свою очередь, может достигать 40%.

В ходе пресс-конференции расскажем:

Как отличить хантавирус от сезонного гриппа?

Как распространяется хантавирус?

Насколько опасен хантавирус для человека?

Можно ли заразиться на даче или в лесу?

Есть ли эффективное лечение хантавируса?

Почему еще нет вакцины?

