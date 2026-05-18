20.05.2026 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Контроль за качеством и тарифами. Государство возвращает себе ЖКХ?»

Власти Тамбовской области переведут систему жилищно-коммунального хозяйства региона в государственную собственность и создадут единую систему управления в сфере ЖКХ. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На фоне регулярных жалоб жителей на изношенные сети, аварии, качество воды и непрозрачность работы управляющих компаний власти заявляют о необходимости усиления роли государства в управлении коммунальным сектором. По мнению сторонников инициативы, передача ключевых объектов ЖКХ под государственный контроль позволит повысить ответственность за состояние инфраструктуры, ускорить модернизацию и обеспечить более стабильную работу отрасли. Критики же опасаются снижения конкуренции и роста нагрузки на бюджет.

Так же тарифы ЖКХ в России вырастут на 36% к 2029 году, прогнозирует Минэкономразвития. Повышение составит 9,9% с 1 октября 2026 года, затем 8,7%, 7,1% и 6,1% — соответственно, в 2027, 2028 и 2029 годах. Власти объясняют рост тарифов необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры, изношенных сетей и финансированием инновационных программ в сфере ЖКХ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему Тамбовская область стала первой в реформе ЖКХ?

Что изменилось в системе ЖКХ за последние годы?

Какие конкретные объекты планируется перевести в государственную собственность?

Какие изменения ожидаются для жителей после передачи системы ЖКХ в государственный контроль?

Как будет обеспечиваться прозрачность работы новой системы управления?

Станут ли тарифы ЖКХ дешевле или ждать подорожания?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева

Председатель Жилищного Союза, юрист Константин Крохин

