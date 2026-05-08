12.05.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «135 лет Мастеру: наследие Булгакова»

С 13 по 22 мая 2026 года в честь 135-летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова в музее-театре «Булгаковский дом» пройдет фестиваль. Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа, включающая экспериментальные студенческие лаборатории, конкурсную программу, уникальный социальный проект для детей, бенефис народного артиста РФ Владимира Стеклова - предпремьерный показ спектакля «Собачье сердце» режиссера Сергея Алдонина.

Фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» – это уникальная возможность для зрителей вновь открыть для себя гений Михаила Булгакова через призму театрального искусства, увидеть, как его произведения вдохновляют новые поколения режиссеров и актеров, и почувствовать неразрывную связь времен.

Участники пресс-конференции:

Владимир Александрович Стеклов — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР (1989), народный артист РФ.

Сергей Эдуардович Алдонин — российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр, сценарист, педагог.

Николай Борисович Голубев — основатель и директор музея-театра «Булгаковский Дом».

Наталья Петровна Склярова - исполнительный директор Музея-Театра «Булгаковский Дом», член Союза Театральных Деятелей РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

