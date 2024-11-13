14.11.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Тренд на «Age gap» отношения. Любви все возрасты покорны?"

Тема отношений с большой разницей в возрасте все чаще освещается в СМИ, а тренд на «Age gap» (англ. «разница в возрасте») набирает популярность. Статистика свидетельствует о том, что не так уж мало женщин заключают браки в далеко не молодые годы. За последние десять лет ежегодно замуж выходили примерно 15 тысяч россиянок в возрасте от 55 до 59 лет. Большинство из них живут в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и других больших городах. Определенный тон и моду задают звезды, в среде которых нередки браки со значительной разницей в возрасте. Еще у звезды 1960-х Одри Хепберн были партнеры моложе ее: Андреа Дотти — на 10 лет, Роберт Уолдерс — на 7 лет. Разница в возрасте у Брюса Уиллиса и его молодой возлюбленной Эмми Хеминг — 23 года. Между Джорджем Клуни и Амаль Аламуддин — 17 лет разницы.

В свою очередь, исследование, проведенное в Университете Эмори, показало, что риск разлада в отношениях, разница в возрасте в которых составляет около 20 лет или даже больше, примерно на 95% выше, чем если бы партнеры были одного возраста.

Какова статистика браков с большой разницей в возрасте?

В чем особенность тренда «Age gap»?

Является ли это психологическим отклонением, если твой партнер значительно старше или младше?

Почему девушки выбирают мужчин «постарше», а мужчины девушек «помладше»?

Как большая разница в возрасте влияет на коммуникацию внутри отношений?

Участники пресс-конференции:

Мария Милютина, гинеколог-репродуктолог;

гинеколог-репродуктолог; Прохор Шаляпин, российский певец, актер, телеведущий;



российский певец, актер, телеведущий; Эрстея Дейс , психолог, невролог, к.м.н;

, психолог, невролог, к.м.н; Шумилин Вячеслав, директор брачного агентства «Аврелиан»



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

