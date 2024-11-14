«Молодые мужья»: Число пар с разницей в возрасте до 15 лет увеличилось в три раза
Мария Милютина заявила, что за помощью врачей гинекологов все чаще обращаются возрастные женщины с молодыми мужьями.
За последние пять лет число пар, где мужчины намного младше, выросло в два-три раза, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
«Я как врач хочу отметить, что к нам все чаще обращаются пары с разницей в возрасте. К нам обращаются за лечением от бесплодия пары, женщины приходят с мужьями, которые намного моложе их. Мы говорим про разницу не в два-три года, а пять-десять и пятнадцать лет. Это очень явная тенденция, таких пар у нас много. Конечно, пары, в которых мужчина старше, реже обращаются по причине того, что у молодой женщины меньше проблем в плане деторождения. Но количество возрастных женщин, которые приходят с молодыми мужьями, за последние пять лет увеличилось в два-три раза», - рассказала она.
Тема отношений с большой разницей в возрасте все чаще освещается в СМИ, а тренд на «Age gap» (англ. «разница в возрасте») набирает популярность. Статистика свидетельствует о том, что не так уж мало женщин заключают браки в далеко не молодые годы. За последние десять лет ежегодно замуж выходили примерно 15 тысяч россиянок в возрасте от 55 до 59 лет. Определенный тон и моду задают звезды, в среде которых нередки браки со значительной разницей в возрасте.
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