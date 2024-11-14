Директор брачного агентства Шумилин: «Содержанство» в России становится нормой

Вячеслав Шумилин заявил НСН, что в России становится нормой, когда женщины полностью живут за счет мужчины. 

В России становится нормой, когда женщины полностью живут за счет мужчины, что формирует неправильные представления о браке, заявил директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин в пресс-центре НСН.

«Общество всегда проходит несколько стадий от осуждения до принятия. Сейчас наша страна проходит эти этапы с платной любовью. Какое было отношение к проституции в советское время? Вспомним фильм «Интердевочка». Вряд ли зритель мечтал быть таким же. Постепенно мы приходим к тому, что снимают фильмы про содержанок. А кто такие содержанки? Это женщины, которые объявляют, что за 300 тысяч в месяц готовы жить с мужчиной. Это то же самое, что проституция, у нас проституция по закону запрещена. Содержанство же становится нормой. Это становится приемлемым, мужчины разочаровываются в женщинах, а нормальные женщины тоже страдают», - посетовал он.

За последние пять лет число пар, где мужчины намного младше, выросло в два-три раза, заявила ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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