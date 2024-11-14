Гинеколог: В 90% случаев на генетические патологии ребенка влияет возраст женщины
Мария Милютина заявила НСН, что в России все чаще женщины старше 40 лет планируют рождение детей.
Взрослый мужчина может иметь здоровое потомство, а вот если женщине, например, 45 лет, это уже сложнее, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
«Все чаще женщины старше 40 лет планируют рождение детей в России. И в 45, и в 48 лет у нас сегодня женщины рожают. Партнеры могут при этом быть ровесниками или моложе. Конечно, возраст женщины влияет больше на развитие генетических патологий, в 80-90% случаев влияет именно возраст женщины. При взрослом мужчине можно получить здоровое потомство. Если женщине 45 лет, а мужчине – 30, это уже сложнее», - отметила она.
Нормальной разницей в возрасте между партнерами можно считать три-восемь лет, разница в 12 лет также допустима, а ближе к 20 – это уже критично, заявила ранее психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН.
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