«Без накаченных губ»: Столичные мужчины отказываются от «искусственных» женщин
Вячеслав Шумилин заявил НСН, что мужчины устали от искусственных девушек, не хотят искусственные губы и ресницы.
Столичные мужчины отказываются от «искусственных» женщин, ценят естественную красоту и искренность, заявил директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин в пресс-центре НСН.
«В каждом регионе есть свои проблемы. Специфика Москвы заключается в том, что мужчины устали от искусственных девушек, не хотят искусственные губы и грудь, ресницы, волосы и так далее. Очень устали от девушек с Патриков, которые знают, сколько мужчина должен зарабатывать. Состоявшиеся мужчины с этих запросов смеются. Очень большой запрос на искренность. Мужчины не против помогать своей второй половине, мужчина должен помогать своей женщине, проявлять заботу, а не к той, с кем виделся один раз. Ни один успешный мужчина не ищет девушку на 20 лет старше», - рассказал он.
По его словам, в регионах девушки стесняются встречаться с мужчинами старше.
«По регионам другая тенденция. Многие девушки хотят в мужья себе принца. Но они стесняются встречаться с мужчинами старше, так как в маленьких городах все друг друга знают, все видно, про всех слышно. Потом про вас все соседи говорят плохо, есть осуждение. Такая тенденция в регионах», - добавил собеседник НСН.
Нормальной разницей в возрасте между партнерами можно считать три-восемь лет, разница в 12 лет также допустима, а ближе к 20 – это уже критично, заявила ранее психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН.
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