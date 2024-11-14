«Половина имущества и покой»: Женщины в России чаще инициируют развод

Женщины в России чаще инициируют развод, так как им достается не только свобода, но и половина нажитого имущества, заявил директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин в пресс-центре НСН.

«Мы не работаем с женатыми и замужними, которые не находятся в стадии развода. Одна из частых причин, почему состоявшийся мужчина в 40-50 лет разводится, заключается в том, что женщина рассматривает для себя это как уместный вариант. Она получает не только свободу, но и половину состояния. Через 20 лет брака накапливаются претензии друг к другу, у каждого есть свой лимит терпения. Для мужчины развод это минус состояние, а для женщины – это капитал и 20-30 лет спокойной жизни впереди. Часто жены создают такую среду, в которой сложно жить. Вряд ли мужчина захочет развестись, если у него дома все хорошо, если его не «пилят» дома. Он может найти кого-то на стороне, но разводиться спешить не будет», - рассказал он.

Нормальной разницей в возрасте между партнерами можно считать три-восемь лет, разница в 12 лет также допустима, а ближе к 20 – это уже критично, заявила ранее психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН.

