«Хотят искренности»: Мужчины в России ищут партнершу в среднем на 11 лет младше

Мужчины ищут партнершу в среднем на 11 лет младше, а женщины ищут мужчину их возраста или немного старше, заявил директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин в пресс-центре НСН.

«У нас мужчины ищут партнершу в среднем на 11 лет младше, а женщины ищут мужчину их возраста или немного старше. Женщин, которые пришли бы к нам и просили найти партнера на 20 лет моложе, за два года не было ни одной. Мужчинам, которые приходят с таким запросом, мы объясняем, что в него маловероятно влюбятся за его глаза. Скорее всего, это будет большая меркантильная составляющая со стороны этой девушки. Вероятность того, что любовь возникнет между мужчиной 40 лет и женщиной 30 лет сильно выше, чем любовь между юношей 18 лет и женщиной за 50. А мужчина в 50 лет в среднем ищет женщину от 30 до 38 лет», - рассказал он.

Он также отметил, что в России растет тренд на «содержанство», от чего успешные мужчины бегут в поиске искренности.

«В России растет тренд, что содержанка – это нормально, то есть женщина, которая живет полностью за счет мужчины. У нас, к сожалению, это становится нормой, когда девушка выставляет каждый месяц чек, сколько стоит любовь. Успешные мужчины такого не хотят, хотят искренних отношений», - отметил Шумилин.

За последние пять лет число пар, где мужчины намного младше, выросло в два-три раза, заявила ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

