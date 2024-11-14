«Еще на что-то способен»: Психолог объяснила отношения Лепса с 18-летней девушкой

Отношения певца Григория Лепса с молодой девушкой говорят о том, что он хочет показать всем, что еще на «что-то способен», это не настоящая любовь, заявила психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН.

«Что касается Лепса, это пример творческой личности, которой нужно все время питаться. Это не отношения, а некая формальность, которая дает ему некий статус, что он еще альфа-самец и на что-то способен. Для девочки это тоже некий статус, это медийность, но это не та счастливая пара, которая может сформироваться на интересе. Ему не нужны дети уже, думаю, ему нужен статус. Здесь идет путаница ролей, не настоящая жизнь получается», - рассказала она.

При этом семью Пугачевой и Галкина (признан Минюстом иноагентом), где также присутствует большая разница в возрасте, психолог назвала счастливой.

«Для меня эта семья показательная, там действительно существует любовь. Их семья создана на интересе, такие семьи очень крепкие. Алла Пугачева прошла большой опыт с мужчинами, она знала, чего хочет, а Галкин (признан Минюстом иноагентом) знал, чего он хочет. Для обоих это было осознанное решение», - отметила она.

Ранее Григорий Лепс в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о своих отношениях с возлюбленной Авророй Кибой. По словам певца, уже нет смысла скрывать, что его и Аврору связывают не только дружеские отношения, однако как долго продлится этот роман, артист не знает, ведь он намного старше Кибы, к тому же девушка сейчас учится на дизайнера в Лондоне. Отношение публики к этому союзу сложное: многих смущает разница в возрасте между 62-летним Лепсом и 18-летней Кибой.

