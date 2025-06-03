5.06.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Текучка, выгорание и сокращения: Что ждет рынок труда летом 2025 года?»

Текучка кадров в российских компаниях ускорилась до 25% в 2025 году, сообщают СМИ. По данным рекрутингового агентства Headhunter, в апреле число вакансий снизилось на 21% год к году, при том что количество резюме возросло на 34%. Недавний опрос аналитиков также выявил, что более 40% организаций намерены сократить число своих сотрудников в ближайшие месяцы. Во многих сферах деятельности планируется автоматизация офисных процессов в связи с использованием искусственного интеллекта. Даже в ИT-секторе спрос на персонал начал снижаться. В 2025 году было уволено 52 тыс. сотрудников IT-компаний. Сильнее всего от этого страдают компании со штатом более 1000 человек — 30% таких компаний отмечают текучку свыше 25%. Большинство работодателей винят выгорание в текучке кадров. Как сообщают аналитики в СМИ, 77% российских компаний отмечают влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе и, как следствие, повышение скорости обновления команд.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ;

; Эксперт по подбору, адаптации, обучению и развитию линейного персонала, президент ассоциации аутсорсинговых компаний, hr эксперт Алексей Жилов;

HR-эксперт, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун;

Психолог Анастасия Нежевец.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какие профессии попадут под сокращение, а какие и вовсе могут исчезнуть?

В каком состоянии рынок труда этим летом?

Почему сокращают IT-специалистов?

Как распознать выгорание и что с ним делать?

Действительно ли россияне стали меньше работать?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

