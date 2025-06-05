Психолог дала советы, как избежать выгорания
Семья, работа над собой, над совершенствованием своих навыков помогут сохранить психическое здоровье, сказала НСН Анастасия Нежевец.
Чтобы избежать выгорания, человек должен иметь четкий план действий на случай увольнения, не забывать «прокачивать» все сферы своей жизни и не пренебрегать сном и отдыхом. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог Анастасия Нежевец.
«В первую очередь человек должен решить, что он будет делать, если его уволят. Должен быть некий план Б. Обязательно должен быть график работы, расписание. Нет расписания – нет жизни. Кроме того, необходимо работать со всеми сферами своей жизни (личность, мышление, таланты, духовность и так далее), повышать навыки и знания. Также важно выстраивать правильные партнерские отношения, начиная со своей семьи. И, наконец, не стоит забывать о здоровье, как минимум о сне и отдыхе. Нужно отдыхать 40% времени, которое человек тратит на бодрствование, не включая сон. Когда все эти сферы закрываются, у человека есть силы и возможности для реализации», – сказала Нежевец.
Ранее кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Владислав Сотников заявил, что во избежание выгорания следует, помимо основной работы, развиваться в трех разных направлениях.
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