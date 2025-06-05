«В первую очередь человек должен решить, что он будет делать, если его уволят. Должен быть некий план Б. Обязательно должен быть график работы, расписание. Нет расписания – нет жизни. Кроме того, необходимо работать со всеми сферами своей жизни (личность, мышление, таланты, духовность и так далее), повышать навыки и знания. Также важно выстраивать правильные партнерские отношения, начиная со своей семьи. И, наконец, не стоит забывать о здоровье, как минимум о сне и отдыхе. Нужно отдыхать 40% времени, которое человек тратит на бодрствование, не включая сон. Когда все эти сферы закрываются, у человека есть силы и возможности для реализации», – сказала Нежевец.

Ранее кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Владислав Сотников заявил, что во избежание выгорания следует, помимо основной работы, развиваться в трех разных направлениях.

