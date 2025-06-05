«Некому помочь»: От выгорания чаще страдают близкие участников СВО
Родственники участников СВО остаются наедине с проблемами, из-за этого происходит эмоциональное выгорание, сказал НСН Алексей Жилов.
В последние годы от выгорания часто страдают близкие военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации России на Украине. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт по подбору, адаптации, обучению и развитию линейного персонала, президент ассоциации аутсорсинговых компаний, HR-эксперт Алексей Жилов.
«Проблема выгорания в том, что людям не удается реализовать финансовые, материальные планы, они вынуждены подрабатывать, меньше времени остается на себя и семью. Кроме того, у всех есть знакомые и родственники, чьи близкие участвуют в спецоперации. Например, жене и детям не к кому обратиться за материальной помощью, за юридическим советом и так далее. Женщины остаются один на один с проблемами, детьми, школами, жильем, ремонтами… Это тоже давит. Людям, помимо работы, нужен отдых, какие-то позитивные эмоции», — сказал Жилов.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сотрудники с признаками выгорания вправе получить больничный лист, однако если выгорание еще не перешло в стадию болезни, работодатель не обязан оплачивать психологическую потребность сотрудника в отдыхе, дополнительный отпуск придется брать за свой счет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru