Ложная картина мира: HR-эксперт призвал молодежь отказаться от соцсетей

Молодежь видит в соцсетях на красивых фотографиях результат долгого труда, не понимая, что за ними стоят десятки лет нелегкого пути, сказал НСН Алексей Жилов.

Соцсети кардинально меняют картину мира у молодежи, создают фальшивое представление о жизни, а завышенные ожидания от работы приводят к эмоциональному выгоранию. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт по подбору, адаптации, обучению и развитию линейного персонала, президент ассоциации аутсорсинговых компаний, HR-эксперт Алексей Жилов.

«Соцсети меняют представление молодежи о жизни, рисуют ложную картину миру. Молодежь видит оболочку труда других людей, но не видит 30 лет пути, которые были затрачены для достижения результата. Они хотят получить все и сразу и выходят на работу с завышенными ожиданиями, чувствуя себя неполноценными, отсюда и возникает выгорание. Поэтому от соцсетей лучше отказаться вовсе», — сказал Жилов.

«Усталость и слезы»: HR-эксперт назвала признаки эмоционального выгорания

В свою очередь психолог Анастасия Нежевец указала на то, что чаще всего молодежь испытывает неуверенность в себе из-за нарисованной соцсетями идеальной картинки.

«Самые частые запросы у клиентов — неуверенность в себе. Молодежь предпочитает сидеть в красивом офисе, как картинка из соцсетей. Они не желают работать со своими талантами, с мышлением, определить свою личность и свои ценности и пойти в ту сферу, где есть творчество, где, возможно, есть физический труд. Но когда молодые люди чувствуют, что это не приведет к тому результату, который они видят в соцсетях - с огромными букетами, “Роллс-Ройсами”, Мальдивами и так далее, начинается внутренний конфликт», — отметила она.

Ранее HR-эксперт, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун заявила, что чаще всего выгоранию на работе подвержено поколение «зумеров».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПсихологияРаботаСоцсетьСоцсети

Горячие новости

Все новости

партнеры