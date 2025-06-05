В свою очередь психолог Анастасия Нежевец указала на то, что чаще всего молодежь испытывает неуверенность в себе из-за нарисованной соцсетями идеальной картинки.

«Самые частые запросы у клиентов — неуверенность в себе. Молодежь предпочитает сидеть в красивом офисе, как картинка из соцсетей. Они не желают работать со своими талантами, с мышлением, определить свою личность и свои ценности и пойти в ту сферу, где есть творчество, где, возможно, есть физический труд. Но когда молодые люди чувствуют, что это не приведет к тому результату, который они видят в соцсетях - с огромными букетами, “Роллс-Ройсами”, Мальдивами и так далее, начинается внутренний конфликт», — отметила она.

Ранее HR-эксперт, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун заявила, что чаще всего выгоранию на работе подвержено поколение «зумеров».

