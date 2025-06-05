Ложная картина мира: HR-эксперт призвал молодежь отказаться от соцсетей
Молодежь видит в соцсетях на красивых фотографиях результат долгого труда, не понимая, что за ними стоят десятки лет нелегкого пути, сказал НСН Алексей Жилов.
Соцсети кардинально меняют картину мира у молодежи, создают фальшивое представление о жизни, а завышенные ожидания от работы приводят к эмоциональному выгоранию. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт по подбору, адаптации, обучению и развитию линейного персонала, президент ассоциации аутсорсинговых компаний, HR-эксперт Алексей Жилов.
«Соцсети меняют представление молодежи о жизни, рисуют ложную картину миру. Молодежь видит оболочку труда других людей, но не видит 30 лет пути, которые были затрачены для достижения результата. Они хотят получить все и сразу и выходят на работу с завышенными ожиданиями, чувствуя себя неполноценными, отсюда и возникает выгорание. Поэтому от соцсетей лучше отказаться вовсе», — сказал Жилов.
В свою очередь психолог Анастасия Нежевец указала на то, что чаще всего молодежь испытывает неуверенность в себе из-за нарисованной соцсетями идеальной картинки.
«Самые частые запросы у клиентов — неуверенность в себе. Молодежь предпочитает сидеть в красивом офисе, как картинка из соцсетей. Они не желают работать со своими талантами, с мышлением, определить свою личность и свои ценности и пойти в ту сферу, где есть творчество, где, возможно, есть физический труд. Но когда молодые люди чувствуют, что это не приведет к тому результату, который они видят в соцсетях - с огромными букетами, “Роллс-Ройсами”, Мальдивами и так далее, начинается внутренний конфликт», — отметила она.
Ранее HR-эксперт, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун заявила, что чаще всего выгоранию на работе подвержено поколение «зумеров».
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