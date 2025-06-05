«Готовят к жизни»: Бессараб поддержала возвращение уроков труда в школы
Уроки труда и профориентация в школах необходимы, чтобы дети росли подготовленными к жизни и были меньше подвержены выгоранию в будущем, сказала НСН Светлана Бессараб.
Очень важно, что сегодня в школы возвращаются уроки труда и профориентация, детей готовят к взрослой жизни, учат выполнять элементарные обязанности, заявила в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С самого детства в ребенке надо воспитывать любовь к труду. Очень хорошо, что мы меняемся сами: еще пять лет назад ребенок даже не имел права вытереть доску, дежуря в классе, детям нельзя было убирать территорию, работать в саду, учителя могли за это наказать. Сегодня мы возвращаем в школы уроки труда, профориентацию в школы. Очень важно, что дети возвращаются к основам труда. Нет ничего страшного, если даже ребенок из очень благополучной семьи будет уметь готовить, стирать, мыть посуду, ухаживать за младшими или старшими в семье. Такой человек растет всесторонне развитым, способным к труду, готовым к любым испытаниям в жизни», – сказала Бессараб.
Ранее Бессараб заявила, что не представляет, как дети могут воспринять уроки полового воспитания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru