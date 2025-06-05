«С самого детства в ребенке надо воспитывать любовь к труду. Очень хорошо, что мы меняемся сами: еще пять лет назад ребенок даже не имел права вытереть доску, дежуря в классе, детям нельзя было убирать территорию, работать в саду, учителя могли за это наказать. Сегодня мы возвращаем в школы уроки труда, профориентацию в школы. Очень важно, что дети возвращаются к основам труда. Нет ничего страшного, если даже ребенок из очень благополучной семьи будет уметь готовить, стирать, мыть посуду, ухаживать за младшими или старшими в семье. Такой человек растет всесторонне развитым, способным к труду, готовым к любым испытаниям в жизни», – сказала Бессараб.

Ранее Бессараб заявила, что не представляет, как дети могут воспринять уроки полового воспитания.

