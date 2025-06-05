«Сотрудники с признаками выгорания могут получить больничный лист, из которого три дня оплачивает работодатель, остальные дни — Фонд социального страхования. Если проблема является действительно существенной, если это уже болезнь, лечить ее необходимо в соответствии с российским законодательством. Но дополнительный отпуск, наверное, лучше брать за счет собственной переработки или без сохранения заработной платы, если выгорание еще не стало болезнью. Если вы чувствуете психологическую потребность в отдыхе, берите полный отпуск на 28 дней и используйте его по назначению — это может быть поездка в санаторно-курортную организацию, куда-то, где нет устойчивой связи, чтобы не было искушения подключиться и работать удаленно. Мы действительно все стали трудоголиками и часто страдаем от выгорания, но не думаю, что эту проблему нужно решать за счет организации», — сказала Бессараб.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что бизнес и рынок труда в России не готовы к работе с сотрудниками с синдромом выгорания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

