В Госдуме предложили сотрудникам с выгоранием уезжать в отпуск без телефона
При психологической потребности в отдыхе лучший выход — взять длительный отпуск и уехать туда, где нет устойчивой связи, чтобы не было соблазна работать удаленно, сказала НСН Светлана Бессараб.
Сотрудники с признаками выгорания вправе получить больничный лист, однако если выгорание еще не перешло в стадию болезни, работодатель не обязан оплачивать психологическую потребность сотрудника в отдыхе, дополнительный отпуск придется брать за свой счет. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Сотрудники с признаками выгорания могут получить больничный лист, из которого три дня оплачивает работодатель, остальные дни — Фонд социального страхования. Если проблема является действительно существенной, если это уже болезнь, лечить ее необходимо в соответствии с российским законодательством. Но дополнительный отпуск, наверное, лучше брать за счет собственной переработки или без сохранения заработной платы, если выгорание еще не стало болезнью. Если вы чувствуете психологическую потребность в отдыхе, берите полный отпуск на 28 дней и используйте его по назначению — это может быть поездка в санаторно-курортную организацию, куда-то, где нет устойчивой связи, чтобы не было искушения подключиться и работать удаленно. Мы действительно все стали трудоголиками и часто страдаем от выгорания, но не думаю, что эту проблему нужно решать за счет организации», — сказала Бессараб.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что бизнес и рынок труда в России не готовы к работе с сотрудниками с синдромом выгорания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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