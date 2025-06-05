«Зумеров» назвали самыми подверженными выгоранию
Втрое чаще страдают от эмоционального выгорания сотрудники, которые работают в токсичных коллективах, сказала НСН Юлия Цыганкова.
Чаще всего выгоранию на работе подвержено поколение «зумеров». Об этом в пресс-центре НСН заявила HR-эксперт, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун.
«Чаще всего выгорают люди-“достигаторы”. Как правило, это представители поколения Z, те, кому сейчас 20-25 лет. Если поколение X, родившееся в 1960-70-х годах, умеет выживать, у него в этом смысле хороший опыт, то поколение Z не хочет идти “в глубину” — такие люди просто встают и уходят, чем доставляют работодателям серьезные неприятности, управлять в этом смысле ими довольно сложно», — сказала Дажун.
Кроме того, HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова отметила, что выгорание встречается втрое чаще в коллективах с токсичными руководителями.
«Очень часто также выгорает поколение Y, родившееся в 1980-2000 годах, для которого очень важен смысл в работе. Их важно мотивировать смыслом, целями, самореализацией и саморазвитием. Если руководитель из поколения X, для которого важно поставить задачу или управлять только с помощью административного ресурса, то через некоторое время он сталкивается с выгоранием в коллективе. При этом в коллективах с токсичными руководителями сотрудники выгорают в три раза чаще, чем в обычных коллективах. Кроме того, у токсичных руководителей на 40% повышается текучесть кадров, а производительность труда снижается на 20%», — подытожила она.
Ранее эксперт по подбору, адаптации, обучению и развитию линейного персонала, президент ассоциации аутсорсинговых компаний, HR-эксперт Алексей Жилов заявил, что в последние годы от выгорания часто страдают близкие военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации России на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: Села с населением от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году
- Песков назвал телефонный разговор Путина и Трампа конструктивным и нужным
- Кобахидзе: Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году
- Театр имени Пушкина опроверг сообщения о госпитализации Веры Алентовой
- Умер создатель и худрук Московского хорового театра Борис Певзнер
- Писториус призвал НАТО объявить Россию «самой большой угрозой»
- ВСУ повредили свыше 400 жилых домов в Курской области с декабря
- В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения железной дороги
- Таиланд не будет пересматривать безвизовый режим в 60 дней для россиян
- Человек погиб при сходе двух вагонов с пути на станции в Забайкалье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru