Кроме того, HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова отметила, что выгорание встречается втрое чаще в коллективах с токсичными руководителями.

«Очень часто также выгорает поколение Y, родившееся в 1980-2000 годах, для которого очень важен смысл в работе. Их важно мотивировать смыслом, целями, самореализацией и саморазвитием. Если руководитель из поколения X, для которого важно поставить задачу или управлять только с помощью административного ресурса, то через некоторое время он сталкивается с выгоранием в коллективе. При этом в коллективах с токсичными руководителями сотрудники выгорают в три раза чаще, чем в обычных коллективах. Кроме того, у токсичных руководителей на 40% повышается текучесть кадров, а производительность труда снижается на 20%», — подытожила она.

Ранее эксперт по подбору, адаптации, обучению и развитию линейного персонала, президент ассоциации аутсорсинговых компаний, HR-эксперт Алексей Жилов заявил, что в последние годы от выгорания часто страдают близкие военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации России на Украине.

