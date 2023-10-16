17.10.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Театральный сезон 2023/2024. Какие изменения ждут отрасль»

По данным 2022 года, в России насчитывается 679 государственных театров. Из них 97 находятся в Москве. В театральной культурной жизни сегодня идут серьёзные пертурбации. Сказались санкции и отъезд из России известных актёров и режиссёров. Но, несмотря на кардинальные изменения в театральной отрасли и даже повышение цен на билеты, специалисты утверждают, что спрос не снизился.

Наиболее существенно цена билетов выросла в январе – августе 2023 года. По данным «Яндекс афиши», рост составил 11%, а стоимость билетов поднялась до 2075 руб. (учитывались цены на постановки в театрах по всей России). По другим оценкам, в Москве средняя цена билета в театр за указанный период выросла на 5% до 2614 руб., а в регионах – на 6% до 784 руб. Средняя цена билета за сентябрь в Татарстане выросла на 20%.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как функционирует российское театральное сообщество в текущих социокультурных условиях?

Как общественно-политическая обстановка повлияла на репертуарную политику?

На что сегодня идёт зритель в театре?

Какие изменения произошли в театральных премиях?

Повлиял ли отъезд ряда театральных деятелей на функционирование и творческие планы российских театров?

Что сегодня является точками роста для современного театра?

Насколько активно сегодня люди ходят в театры?

Участники пресс-конференции:

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Игоревич Крок

Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Николаевич Гальцев

Директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Георгиевич Месхишвили

Директор Театра Антона Чехова Ирина Борисовна Григорьева

Директор Архангельского Театра драмы имени Ломоносова Сергей Александрович Самодов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

