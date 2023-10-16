17.10.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Театральный сезон 2023/2024. Какие изменения ждут отрасль»
По данным 2022 года, в России насчитывается 679 государственных театров. Из них 97 находятся в Москве. В театральной культурной жизни сегодня идут серьёзные пертурбации. Сказались санкции и отъезд из России известных актёров и режиссёров. Но, несмотря на кардинальные изменения в театральной отрасли и даже повышение цен на билеты, специалисты утверждают, что спрос не снизился.
Наиболее существенно цена билетов выросла в январе – августе 2023 года. По данным «Яндекс афиши», рост составил 11%, а стоимость билетов поднялась до 2075 руб. (учитывались цены на постановки в театрах по всей России). По другим оценкам, в Москве средняя цена билета в театр за указанный период выросла на 5% до 2614 руб., а в регионах – на 6% до 784 руб. Средняя цена билета за сентябрь в Татарстане выросла на 20%.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как функционирует российское театральное сообщество в текущих социокультурных условиях?
- Как общественно-политическая обстановка повлияла на репертуарную политику?
- На что сегодня идёт зритель в театре?
- Какие изменения произошли в театральных премиях?
- Повлиял ли отъезд ряда театральных деятелей на функционирование и творческие планы российских театров?
- Что сегодня является точками роста для современного театра?
- Насколько активно сегодня люди ходят в театры?
Участники пресс-конференции:
- Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Игоревич Крок
- Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Николаевич Гальцев
- Директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Георгиевич Месхишвили
- Директор Театра Антона Чехова Ирина Борисовна Григорьева
- Директор Архангельского Театра драмы имени Ломоносова Сергей Александрович Самодов
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC