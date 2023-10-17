«Честный спектакль»: В театре Ломоносова рассказали о пьесах по теме СВО

«Сейчас мы участвуем в лаборатории, которая проводится на Тавриде в Академии «Меганом», она называется «Актуальная драматургия» по теме спецоперации. Мы работаем с ребятами военнослужащими, которые прошли военное горнило, вернулись после ранений, мы работаем с психологами… В итоге у нас уже готова пьеса. Читки этих пьес и презентация состоятся в середине ноября на Тавриде. Потом мы будем ставить спектакль. Важно то, что объединяет людей, то, что помогает понять, где добро, где зло, что такое любовь и дружба. Зритель идет на честный, талантливый спектакль», - сказал Самодов.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр поедет в большие гастроли в 2024 году в Китай, передает «Радиоточка НСН».

