«Честный спектакль»: В театре Ломоносова рассказали о пьесах по теме СВО

Театр работает с военнослужащими, которые вернулись со спецоперации, отметил в эфире НСН Сергей Самодов. 

Директор Архангельского Театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов в пресс-центре НСН рассказал, что театр подготовил пьесу по теме специальной военной операции на Украине.

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«Сейчас мы участвуем в лаборатории, которая проводится на Тавриде в Академии «Меганом», она называется «Актуальная драматургия» по теме спецоперации. Мы работаем с ребятами военнослужащими, которые прошли военное горнило, вернулись после ранений, мы работаем с психологами… В итоге у нас уже готова пьеса. Читки этих пьес и презентация состоятся в середине ноября на Тавриде. Потом мы будем ставить спектакль. Важно то, что объединяет людей, то, что помогает понять, где добро, где зло, что такое любовь и дружба. Зритель идет на честный, талантливый спектакль», - сказал Самодов.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр поедет в большие гастроли в 2024 году в Китай, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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