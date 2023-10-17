Театры заявили о сложностях с постановками пьес иностранных авторов
Зарубежные авторы предпочитают игнорировать Россию и не давать лицензию, отметила в эфире НСН Ирина Григорьева.
Директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева в пресс-центре НСН рассказала, что процесс получения лицензий на постановки пьес зарубежных авторов «усложняет жизнь» театрам.
«Есть один момент, который немного усложнил нашу жизнь... Это процесс получения лицензий на зарубежных авторов, которые сейчас Россию предпочитают игнорировать и не давать лицензию. Это удлиняет путь поиска новых авторов, новых пьес. Что они будут делать потом, когда все закончится? Как будут смотреть нам в глаза?», - сказала Григорьева.
Она отметила, что россияне сегодня ходят в театры за «лекарством для души».
«В остальном, зрители идут на артистов, на хорошие спектакли, в хорошие театры. У каждого театра есть свой зритель. Эмоционально на людей все давит, телевизор включать не хочется никому и смотреть новости тоже… Поэтому люди идут в театр за лекарством для души. Во всяком случае, мы это наблюдаем», - добавила Григорьева.
Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр поедет в большие гастроли в 2024 году в Китай, передает «Радиоточка НСН».
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