Театры заявили о сложностях с постановками пьес иностранных авторов

Она отметила, что россияне сегодня ходят в театры за «лекарством для души».

«В остальном, зрители идут на артистов, на хорошие спектакли, в хорошие театры. У каждого театра есть свой зритель. Эмоционально на людей все давит, телевизор включать не хочется никому и смотреть новости тоже… Поэтому люди идут в театр за лекарством для души. Во всяком случае, мы это наблюдаем», - добавила Григорьева.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр поедет в большие гастроли в 2024 году в Китай, передает «Радиоточка НСН».

