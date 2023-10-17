«Россия и Китай»: Директор театра Вахтангова Крок рассказал о гастролях

«Сегодня, в условиях попытки изоляции российской культуры, в основном мы ездим по России. Но, тем не менее, сегодня я улетаю в Китай, где мы подпишем два контракта на гастроли театра Вахтангова со спектаклями "Евгений Онегин" и "Война и мир". Уже летом будущего года театр поедет в большие гастроли – это 12 показов спектакля "Война и мир" и 12 показов спектакля "Евгений Онегин" в Китае. У нас будет три города, в каждом по четыре показа», - сказал Крок.

Ранее Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о творческом сотрудничестве с театрами из регионов, передает «Радиоточка НСН».

