«Всех не возьмешь»: Худрук театра Райкина указал на проблемы молодых актеров
Актеры едут на пробы и показы в театры из разных городов, однако на работу устраиваются немногие из них, отметил в эфире НСН Юрий Гальцев.
Многие молодые актеры выпускаются из академий и не могут найти работу в театре, рассказал художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев в пресс-центре НСН.
«Не секрет, что очень многие выпускаются и не могут найти работу. Показываются в Москве, Петербурге и других больших городах… Конечно же, приходят и ко мне. У нас больше ста театров в Питере, а театр эстрады он все время один, он жанровый, где актеру нужно многое делать: и петь, и танцевать, быть с хорошим чувством юмора... Здесь идут пробы очень серьезные. Стучатся в двери, как и везде. Сейчас с этим проблема у молодых актеров. У моего друга театральная академия: выпустились 25 актеров, и, к сожалению, только один нашел себе применение, его взяли в театр. Всех не возьмешь, но, тем не менее, всегда берешь тех, кого выкормил и вырастил, как делали все мастера», - сказал Гальцев.
Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр поедет в большие гастроли в 2024 году в Китай, передает «Радиоточка НСН».
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