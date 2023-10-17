«Всех не возьмешь»: Худрук театра Райкина указал на проблемы молодых актеров

«Не секрет, что очень многие выпускаются и не могут найти работу. Показываются в Москве, Петербурге и других больших городах… Конечно же, приходят и ко мне. У нас больше ста театров в Питере, а театр эстрады он все время один, он жанровый, где актеру нужно многое делать: и петь, и танцевать, быть с хорошим чувством юмора... Здесь идут пробы очень серьезные. Стучатся в двери, как и везде. Сейчас с этим проблема у молодых актеров. У моего друга театральная академия: выпустились 25 актеров, и, к сожалению, только один нашел себе применение, его взяли в театр. Всех не возьмешь, но, тем не менее, всегда берешь тех, кого выкормил и вырастил, как делали все мастера», - сказал Гальцев.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр поедет в большие гастроли в 2024 году в Китай, передает «Радиоточка НСН».

