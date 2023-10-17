«Цены занижались»: Театры объяснили «резкое» подорожание билетов
Некоторые театры в регионах держали цены на билеты в 100-300 рублей, отметил в эфире НСН Сергей Самодов.
Резкого роста стоимости на билеты в театры нет, в регионах цены, наоборот, очень сильно занижались, рассказал директор Архангельского Театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов в пресс-центре НСН.
«Если мы говорим про региональные театры, то многие театры уже очень долгое время, несмотря на рост инфляции, повышение спроса к театру в целом, держали очень низкие цены. Знаю театры, которые держали цены в 100-300 рублей. С появлением таких площадок, как Вахтанговский форум, стало понятно, что цены где-то очень сильно занижались. Но на самом деле как такового очень резкого взлета стоимости нет», - сказал Самодов.
В свою очередь директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр повышает цены на билеты раз в год на процент инфляции. По его словам, в театре не было резкого поднятия цен.
«Мы стараемся, чтобы цены в театре Вахтангова были демократичными и доступными для людей. Мы повышаем цены раз в год на процент инфляции, который официально установлен в стране. Сказать, что было резкое повышение стоимости билетов, нельзя. Хотя емкость рынка и запрос зрителей на конкретные спектакли и постановки театра, которые в день предварительных продаж раскупаются за 15-20 минут на сайте, нам позволяют значительно увеличить цену», - сказал Крок.
Ранее «Ведомости», ссылаясь на данные МТС Live, Ticketland и «Яндекс афиша» сообщили, что в России продолжают расти цены на развлечения. Отмечалось, что больше всего подорожали цены на билеты в театр, передает «Радиоточка НСН».
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