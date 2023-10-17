«Цены занижались»: Театры объяснили «резкое» подорожание билетов

В свою очередь директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр повышает цены на билеты раз в год на процент инфляции. По его словам, в театре не было резкого поднятия цен.

«Мы стараемся, чтобы цены в театре Вахтангова были демократичными и доступными для людей. Мы повышаем цены раз в год на процент инфляции, который официально установлен в стране. Сказать, что было резкое повышение стоимости билетов, нельзя. Хотя емкость рынка и запрос зрителей на конкретные спектакли и постановки театра, которые в день предварительных продаж раскупаются за 15-20 минут на сайте, нам позволяют значительно увеличить цену», - сказал Крок.

Ранее «Ведомости», ссылаясь на данные МТС Live, Ticketland и «Яндекс афиша» сообщили, что в России продолжают расти цены на развлечения. Отмечалось, что больше всего подорожали цены на билеты в театр, передает «Радиоточка НСН».

