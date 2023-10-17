«Горько и обидно»: В театре Вахтангова сообщили о «жалком проценте» уехавших артистов

«Тема искусственно раздута. Если посмотреть в процентном соотношении, кто работает сегодня в театре и кто уехал… То это абсолютно жалкий процент. Обидно конечно, что многие видные люди, которые определяли в том числе лицо российского театра, приняли для себя решение уехать. Но это их выбор. Я исповедую другой принцип – когда стране сложно, нужно быть с ней, а не бегать по заграницам и искать лучшей доли. В театре Вахтангова нет уехавших, кроме одного артиста, который был занят в одном спектакле. Мы абсолютно спокойно это пережили, не потеряли ни один спектакль из репертуара. Иногда уехавших людей слушать очень горько и обидно, иногда совсем неприятно», - сказал Крок.

В свою очередь художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев в пресс-центре НСН заявил, что тема с уехавшими артистами «изжила себя».

«Ничего не произошло… То, что уехали, отношусь к этому спокойно. Прошло время, и уже эта тема изжила себя. Мне неинтересно. Уехал Белый – ну и что? Не поехал "Ленком", сорвались гастроли… Ну и что? Кто из Петербурга уехал, произошли замены», - добавил Гальцев.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр поедет в большие гастроли в 2024 году в Китай, передает «Радиоточка НСН».

