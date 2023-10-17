«Горько и обидно»: В театре Вахтангова сообщили о «жалком проценте» уехавших артистов
В театре Вахтангова нет уехавших, кроме одного артиста, который был занят в одном спектакле, отметил в эфире НСН директор театра Кирилл Крок.
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН заявил, что тема с уехавшими артистами искусственно раздута.
«Тема искусственно раздута. Если посмотреть в процентном соотношении, кто работает сегодня в театре и кто уехал… То это абсолютно жалкий процент. Обидно конечно, что многие видные люди, которые определяли в том числе лицо российского театра, приняли для себя решение уехать. Но это их выбор. Я исповедую другой принцип – когда стране сложно, нужно быть с ней, а не бегать по заграницам и искать лучшей доли. В театре Вахтангова нет уехавших, кроме одного артиста, который был занят в одном спектакле. Мы абсолютно спокойно это пережили, не потеряли ни один спектакль из репертуара. Иногда уехавших людей слушать очень горько и обидно, иногда совсем неприятно», - сказал Крок.
В свою очередь художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев в пресс-центре НСН заявил, что тема с уехавшими артистами «изжила себя».
«Ничего не произошло… То, что уехали, отношусь к этому спокойно. Прошло время, и уже эта тема изжила себя. Мне неинтересно. Уехал Белый – ну и что? Не поехал "Ленком", сорвались гастроли… Ну и что? Кто из Петербурга уехал, произошли замены», - добавил Гальцев.
Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр поедет в большие гастроли в 2024 году в Китай, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Историк моды Васильев намекнул на возможное возвращение на Первый канал
- Мусульмане выразили сомнение в халяльности шоколада «Аленка»
- Минтруд обнаружил более 663 тысяч неформально работающих россиян
- Европа в августе оплатила более половины российского экспорта в рублях
- «Пытаемся спасти все, что можно»: Путин и Орбан встретились в Китае
- В Херсонской области задержали украинского наводчика
- В массовом ДТП на юго-западе Москвы погибли двое
- Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платежные системы
- Прокуратура Бельгии подтвердила гибель террориста в Брюсселе
- LN24: Полиция ищет еще двух подозреваемых после стрельбы в Брюсселе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru