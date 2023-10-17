«Мои звездочки!»: Юрий Гальцев о премьерах в театре Райкина

«Если про русскую драму, то у нас вышел спектакль по Островскому, по Гоголю «Ревизор». Буквально на протяжении одного года мы сыграли три премьеры. На октябрь, ноябрь и декабрь практически билетов в наш театр не достать, это самое главное. Молодая труппа… В 2010 году я набрал курс, в 2014 выпустил, все остались работать в театре. Это великолепные, перспективные актеры, я их называю звездочки. У нас 20 наименований спектаклей, где играют молодые актеры. У нас около 355 спектаклей в год», - сказал Гальцев.

Ранее директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева в пресс-центре НСН рассказала, что процесс получения лицензий на постановки пьес зарубежных авторов «усложняет жизнь» театрам, передает «Радиоточка НСН».

