«Мои звездочки!»: Юрий Гальцев о премьерах в театре Райкина
В театре работает молодая, перспективная труппа, отметил в эфире НСН художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев.
Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев в пресс-центре НСН рассказал, что все билеты в театр на октябрь, ноябрь и декабрь раскупили. Он отметил, что на протяжении года было сыграно три премьеры.
«Если про русскую драму, то у нас вышел спектакль по Островскому, по Гоголю «Ревизор». Буквально на протяжении одного года мы сыграли три премьеры. На октябрь, ноябрь и декабрь практически билетов в наш театр не достать, это самое главное. Молодая труппа… В 2010 году я набрал курс, в 2014 выпустил, все остались работать в театре. Это великолепные, перспективные актеры, я их называю звездочки. У нас 20 наименований спектаклей, где играют молодые актеры. У нас около 355 спектаклей в год», - сказал Гальцев.
Ранее директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева в пресс-центре НСН рассказала, что процесс получения лицензий на постановки пьес зарубежных авторов «усложняет жизнь» театрам, передает «Радиоточка НСН».
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