3.10.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Супербактерии» и вирус Марбург: Ждать ли новой пандемии?»

Всемирная организация здравоохранения заявила о высоком риске начала новой эпидемии по всей планете. Речь идет о вирусе Марбург, сообщают СМИ. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, также считает, что эпидемиологические риски растут в мире и за последние 10 лет очень резко осложнилась эпидситуация по холере и по лихорадке денге. Также глава Роспотребнадзора отметила, что нестабильна ситуация по чуме. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора заявила, что в России все меньше заболеваний, которые вызываются бактериями, и все больше тех, которые вызываются вирусами.

При этом эксперты ВОЗ заявляют о появлении супербактерий, стойких к антибиотикам, которые к 2050 году могут убить более 39 миллионов человек.

Каких заболеваний сегодня больше вирусных или бактериальных?

Как и чем сегодня лечатся вирусные инфекции?

Каковы сегодня риски распространения «смертельного и неизлечимого» вируса Марбург?

«Супербактерии». Какова вероятность их появления?

Нерациональное использование антибиотиков. Как с этим бороться?

Участники пресс-конференции:

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

