«Суперзлые штаммы»: Продеус рассказал о скрытой опасности антибактериального мыла
3 октября 202415:10
Дарья Казакова
Ежедневное использование антибактериального мыла может привести к возникновению бактерий с повышенной устойчивостью к лекарствам, сказал НСН Андрей Продеус.
Регулярное использование антибактериального мыла недопустимо, поскольку оно повышает устойчивость бактерий к лекарствам, сказал в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Если каждый день мыть руки антибактериальным мылом, то можно вырастить суперзлые штаммы бактерий, которые научились приспосабливаться к хорошим противобактериальным веществам. Они будут жить в раковине и во всем доме», - заверил он.
Ранее Продеус в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал самовольно не бросать антибиотики, так как из-за прерывания курса может сформироваться устойчивость бактерий к препаратам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рябков исключил возможность прямых контактов с Украиной
- Мосгорсуд не изменил 12-летний срок экс-министру Михаилу Абызову
- Рютте: НАТО не принимает решений по ударам Украины вглубь России
- NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар
- Ливан запросил у России дипломатическую помощь
- Рютте: У России нет права вето на вступление Украины в НАТО
- Квартет Анны Королевой откроет октябрьскую серию концертов «Джаза на воде»
- Tesla отзовет 27 тысяч Cybertruck из-за проблем с камерой заднего вида
- МЧС РФ вывезло из Ливана членов семей российских дипломатов
- Специалисты рассказали о состоянии спасенного кенгуренка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru