«Суперзлые штаммы»: Продеус рассказал о скрытой опасности антибактериального мыла

Ежедневное использование антибактериального мыла может привести к возникновению бактерий с повышенной устойчивостью к лекарствам, сказал НСН Андрей Продеус.

Регулярное использование антибактериального мыла недопустимо, поскольку оно повышает устойчивость бактерий к лекарствам, сказал в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

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«Если каждый день мыть руки антибактериальным мылом, то можно вырастить суперзлые штаммы бактерий, которые научились приспосабливаться к хорошим противобактериальным веществам. Они будут жить в раковине и во всем доме», - заверил он.

Ранее Продеус в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал самовольно не бросать антибиотики, так как из-за прерывания курса может сформироваться устойчивость бактерий к препаратам.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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