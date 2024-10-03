«Лучшая в мире от Эболы»: В России разрабатывают вакцину от вируса Марбурга
Российская вакцина от Эболы является лучшей в мире, при этом вирус Марбург во многом схож с этой геморрагической лихорадкой, сказала НСН Елена Малинникова.
В России ведется разработка вакцины от вируса Марбурга, однако она пока не завершена, сообщила в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.
«Вопрос прививок от Марбурга пока не решен. Этот вирус очень похож на вирус Эбола, они родственники, отличаются только небольшой своей антигенной структурой, на которую у нас вырабатываются антитела. В России есть очень хорошая вакцина от Эболы, она доказала свою эффективность, это лучшая в мире вакцина от Эболы. В нашей стране идут разработки вакцины от Марбурга, но на сегодняшний день мы не можем говорить о ее выходе», - рассказала она.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске эпидемии неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. Вспышка заболеваемости произошла в африканской Руанде, из-за болезни там погибли несколько человек.
Ранее Малинникова также заявила «Радиоточке НСН», что характерными симптомами вируса Марбург является повышенная температура, которая может держаться до двух недель. Болезнь поражает сосуды и внутренние органы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru