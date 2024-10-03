Резистентность бактерий растет: Врач Продеус рассказал о влиянии вирусов на иммунитет

«Многие вирусы меняют восприятие иммунной системы человека, она становится более уязвимой к бактериальной инфекции. К сожалению, за последние годы серьезно возросла антибиотикорезистентность. Бактерии научились, обучаются в условиях того, что мы пытаемся их лечить антибиотиками. Количество и скорость производства новых антибактериальных препаратов в нашей биотехнологической индустрии значительно меньше, чем была раньше. Мы не исчерпали возможности, но должны понимать, что бактерий, которые имеют резистентность, все больше. Это благодаря нашему неразумному использованию антибиотиков», - заявил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске эпидемии неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. Вспышка заболеваемости произошла в африканской Руанде.



Как рассказала «Радиоточке НСН» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова, характерными симптомами вируса Марбург является повышенная температура, которая может держаться до двух недель. С течением болезни развиваются проблемы с ЖКТ, которые чаще всего приводят к летальным случаям.

