Резистентность бактерий растет: Врач Продеус рассказал о влиянии вирусов на иммунитет
Бактерии сегодня становятся все более устойчивыми к антибиотикам, что осложняет лечение пациентов, заявил НСН профессор Андрей Продеус.
Вирусы способны ослабить иммунную систему человека, делая ее более уязвимой к инфекциям и бактериям, сообщил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Многие вирусы меняют восприятие иммунной системы человека, она становится более уязвимой к бактериальной инфекции. К сожалению, за последние годы серьезно возросла антибиотикорезистентность. Бактерии научились, обучаются в условиях того, что мы пытаемся их лечить антибиотиками. Количество и скорость производства новых антибактериальных препаратов в нашей биотехнологической индустрии значительно меньше, чем была раньше. Мы не исчерпали возможности, но должны понимать, что бактерий, которые имеют резистентность, все больше. Это благодаря нашему неразумному использованию антибиотиков», - заявил он.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске эпидемии неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. Вспышка заболеваемости произошла в африканской Руанде.
Как рассказала «Радиоточке НСН» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова, характерными симптомами вируса Марбург является повышенная температура, которая может держаться до двух недель. С течением болезни развиваются проблемы с ЖКТ, которые чаще всего приводят к летальным случаям.
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