Врач связала появление новых вирусов с экзотическим туризмом

«Иногда туристы могут быть переносчиками или конечными хозяевами промежуточными хозяевами той или иной инфекции. Сегодня, чем больше мы шествуем по экзотическим странам – тем выше шанс завезти инфекцию в регионы, где вирус ранее никогда не был зафиксирован», - заявила она.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)предупредила о риске эпидемии неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. Вспышка заболеваемости произошла в африканской Руанде, из-за болезни там погибли несколько человек. Клинически вирус Марбурга похож на болезнь Эбола и может вызывать геморрагическую лихорадку. Переносчиками инфекции являются летучие мыши, передает «Радиоточка НСН».

