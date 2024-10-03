Врач связала появление новых вирусов с экзотическим туризмом
Развитие экзотического туризма приводит к распространению новых инфекций в регионах, где ранее подобного не наблюдалось, заявила НСН профессор Елена Малинникова.
Туристы, посещающие экзотические страны, могут привезти в регионы России новые вирусы, рассказала в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.
«Иногда туристы могут быть переносчиками или конечными хозяевами промежуточными хозяевами той или иной инфекции. Сегодня, чем больше мы шествуем по экзотическим странам – тем выше шанс завезти инфекцию в регионы, где вирус ранее никогда не был зафиксирован», - заявила она.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)предупредила о риске эпидемии неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. Вспышка заболеваемости произошла в африканской Руанде, из-за болезни там погибли несколько человек. Клинически вирус Марбурга похож на болезнь Эбола и может вызывать геморрагическую лихорадку. Переносчиками инфекции являются летучие мыши, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru