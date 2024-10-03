Опасные жидкости: Как вирус Марбург передается между людьми

«Когда человек больной – все его биологические жидкости заразны. Вирус находится в слюне, моче, крови и других важных жидкостях. Контактируя с ними, возможна передача от человека к человеку. Воздушно-капельный путь для этой инфекции тоже характерен. Можно заразиться, если слюна зараженного человека от кашля и разговора попадет на кожу другого человека. Болезнь призвана особо опасной – высокая заразность и летальность. Считается, что летальность от 5 до 80%, есть и данные 88% летальности, на 100 человек это высокий процент. Тенденция наблюдается среди населения, в котором активно распространяется эта инфекция. Это население африканское, недостаточно богатое, которое не всегда может вовремя выявить инфекцию и начать лечение, Кения, Уганда, Гвинея, Конго», - рассказала она.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)предупредила о риске эпидемии неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. Вспышка заболеваемости произошла в африканской Руанде.

Малинникова также сообщила «Радиоточке НСН», что развитие экзотического туризма приводит к распространению новых инфекций в регионах, где подобного никогда не наблюдалось.

