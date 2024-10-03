«Работали с мартышками»: Профессор рассказала, откуда возник вирус Марбург

Первый случай заражения лихорадкой, которая затем получила название вирус Марбург, произошел в 1965 году, сказала НСН Елена Малинникова.

Впервые люди заразились вирусом Марбург еще в середине XX века от контакта с зелеными африканскими мартышками, сообщила в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

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«О лихорадке мы знаем давно. Впервые она была описана в середине прошлого века, названа по названию того географического региона, где она впервые была зафиксирована в 1965 году. Там сначала заразились люди, которые работали с зелеными африканскими мартышками, завезенными в Германию. Тогда ветеринарный контроль был не таким, как сегодня. Из 25 заболевших семь человек погибли. Впервые стали смотреть, что за инфекция, патоген, откуда он появился. Было понятно, что сами мартышки заболевают оттого, что находятся в одном ареале с египетскими летучими крыланами. Именно они являются резервуаром для инфекции, сами не болеют, но вирус может от них передаваться, в том числе, на человека», - пояснила она.

Ранее Малинникова также рассказала «Радиоточке НСН», что вирус Марбург может передавать от человека к человеку через различные биологические жидкости и воздушно-капельным путем.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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