«Температура, кровотечения и диарея»: Инфекционист назвала симптомы вируса Марбург
Вирус Марбург в начале проявляется, как лихорадка, а затем поражает сосуды и внутренние органы, сообщила НСН врач-инфекционист Елена Малинникова.
Характерными симптомами вируса Марбург является повышенная температура, которая может держаться до двух недель. С течением болезни развиваются проблемы с ЖКТ, которые чаще всего приводят к летальным случаям, заявила в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.
«Это лихорадка, высокая температура под 39-40 в течение двух недель. Человека трясет, наблюдается выраженная интоксикация, болят суставы, мышцы. Позже проявляются заболевания желудочно-кишечного тракта: рвота, диарея. На этом этапе спасают людей, когда проводится терапия, до того, как разовьется геморрагический синдром, когда поражается кровеносная система. Затем вирус распространяется почти по всем органам, поражает их сначала через сосуды. Из-за поражения сосудов могут сильно кровить десны, происходят внутренние кровотечения. Но таких пациентов не так много, в основном люди страдают от обезвоживания от последствий для желудочно-кишечного тракта. Именно в этот момент пациенты могут умереть», - рассказала она.
Ранее Малинникова также заявила «Радиоточке НСН», что для вируса Марбург характерна высокая заразность и летальность. Наиболее распространена инфекция среди населения таких стран, как Кения, Уганда, Гвинея и Конго.
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