«Температура, кровотечения и диарея»: Инфекционист назвала симптомы вируса Марбург

«Это лихорадка, высокая температура под 39-40 в течение двух недель. Человека трясет, наблюдается выраженная интоксикация, болят суставы, мышцы. Позже проявляются заболевания желудочно-кишечного тракта: рвота, диарея. На этом этапе спасают людей, когда проводится терапия, до того, как разовьется геморрагический синдром, когда поражается кровеносная система. Затем вирус распространяется почти по всем органам, поражает их сначала через сосуды. Из-за поражения сосудов могут сильно кровить десны, происходят внутренние кровотечения. Но таких пациентов не так много, в основном люди страдают от обезвоживания от последствий для желудочно-кишечного тракта. Именно в этот момент пациенты могут умереть», - рассказала она.

Ранее Малинникова также заявила «Радиоточке НСН», что для вируса Марбург характерна высокая заразность и летальность. Наиболее распространена инфекция среди населения таких стран, как Кения, Уганда, Гвинея и Конго.

