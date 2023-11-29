30.11.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сказки, как тренд современного российского кинематографа. Что сегодня смотрят зрители?»



Ноябрь завершается. И пока кинотеатры не накрыл шквал новогодних комедий и мелодрам, СМИ сообщают, что в прокате лидирует сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского. К концу прошлой недели она собрала свыше 2 миллиардов 120 миллионов рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сбора сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), это 11-я строчка в списке лидеров по сборам, а ведь прокатный период еще не завершен. Возглавляет перечень отечественная лента «Чебурашка» (2023), немного обгоняет «По щучьему велению» картина «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (декабрь 2021), и уже отстает от новой сказки лента «Последний богатырь: Корень зла» (январь 2021).



Эксперты говорят, что киноиндустрия сместила внимание на народные сказки и на данный момент в производстве находятся ленты «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и другие картины.



В ходе пресс-конференции участники расскажут о сказке как тренде современного российского кинематографа, а также о состоянии российской киноиндустрии в целом, чем живёт отрасль и какие фильмы сегодня предпочитает российский зритель.



Участники пресс-конференции:



режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский;

президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова;

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, российский актёр, продюсер Денис Кирис.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



+7 903 5945437



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



