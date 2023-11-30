«Авторитарный процесс»: Режиссер фильма «По щучьему велению» о господдержке в кино

Александр Войтинский заявил в эфире НСН, что киноиндустрия должна сама себя кормить, а не рассчитывать на субсидии. 

Принципы распределения помощи государства в кино сегодня непонятны никому, это непрозрачный и авторитарный процесс, заявил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН.

«Принципы распределения помощи государства вообще непонятны никому... Чем сильнее государство, тем дальше на задний план отходят эти вопросы. Я не знаю, как это можно контролировать.. Когда всё начиналось, были интересны основания, на которых фильмы поддерживаются или нет, какие объективные причины... А сейчас, мне кажется, это уже смешно обсуждать: контроля общественного нет, мы приспосабливаемся к ситуации, которая есть. Не очень прозрачно и авторитарно идет процесс, хотя и хорошо, что с оглядкой на рынок. И это хорошо: если индустрия не будет сама себя кормить, никакая поддержка это не компенсирует. Если финансирование связано с результатами, это в целом здоровый принцип, он позволяет развиваться и приходить в кино новым людям», - отметил он.

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Ранее Минкультуры РФ подвело итоги очной защиты кинопроектов и представило список из 249 фильмов, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. На господдержку смогут рассчитывать, в частности, фильмы об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Кроме того, государство поможет с финансированием продолжения «Чебурашки» и экранизации романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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