«Никто не ожидал!»: Режиссер «По щучьему велению» объяснил миллиардные сборы
Александр Войтинский в эфире НСН заявил, что авторы картины не обманули зрителя, который ждал классическую историю про Емелю.
Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН признался, что не ожидал, что кассовые сборы картины перевалят за два миллиарда.
«Вообще, никто не ожидал, что соберем больше двух миллиардов рублей в прокате. Ожидания были в районе одного миллиарда… Если бы меньше, то мы были бы разочарованы. Я не прекращая смотрю в ЕАИС… По-моему, фильм «По щучьему велению» уже шестой среди российских фильмов по кассовым сборам… Но как сравнивать с фильмами предыдущих лет? Тогда была конкуренция, а сейчас – нет…», - отметил он.
По его словам, авторы зрителя не обманули, а представили классическую сказку про Емелю – не фантазию на тему, как это бывает.
«Думаю, как всегда у всех успешных фильмов, должны сойтись разные факторы. У нас прекрасно работали художники, операторы, актёры совершенно фантастические, но и сказка сама по себе – мощное средство коммуникации. Название «По щучьему велению» всем знакомо, ожидания всем понятны. Про «Синий треугольник» никто ничего не поймет, а сказку про Емелю все знают. И мы со своей стороны не обманули зрителя и не выдали ему постмодернистскую фантазию, мы сделали классическое произведение и, это всегда хорошо работает», - заметил он.
По итогам прошлого уикенда, фэнтези Александра Войтинского «По щучьему велению» собрало в кинотеатрах 2,225 млрд рублей и вышло на второе место в рейтинге самых кассовых фильмов 2023 года.
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