«Никто не ожидал!»: Режиссер «По щучьему велению» объяснил миллиардные сборы

Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН признался, что не ожидал, что кассовые сборы картины перевалят за два миллиарда.

«Вообще, никто не ожидал, что соберем больше двух миллиардов рублей в прокате. Ожидания были в районе одного миллиарда… Если бы меньше, то мы были бы разочарованы. Я не прекращая смотрю в ЕАИС… По-моему, фильм «По щучьему велению» уже шестой среди российских фильмов по кассовым сборам… Но как сравнивать с фильмами предыдущих лет? Тогда была конкуренция, а сейчас – нет…», - отметил он.

По его словам, авторы зрителя не обманули, а представили классическую сказку про Емелю – не фантазию на тему, как это бывает.