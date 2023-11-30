«Субсидий мало!»: Продюсер призвал позволить студентам снимать кино «не за деньги»

Руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис в эфире НСН отметил, что только конкуренция позволит киноиндустрии развиваться. 

В России необходимо возродить конкуренцию в кино, для этого надо давать людям возможность снимать «не за деньги», предоставить студентам площадку для воплощения своих проектов, заявил руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, российский актер, продюсер Денис Кирис в пресс-центре НСН.

«Конкуренция у нас в кино отсутствует. И отсутствует она по системным причинам. У нас, с одной стороны, есть государственная политика поддержки кинематографа… Деньги, субсидии выделяются, но вопрос, как и кому? И что, в конечном счете, мы видим за эти деньги, какой контент мы видим? Без изменения политики будем стоять на месте: эпизодически будут сниматься картины – успешные, менее успешные…», - отметил он.

Режиссер фильма «По щучьему велению» пожаловался на отсутствие конкуренции в кино

По его словам, сегодня в России утрачена система мастеров и подмастерьев, что мешает молодежи развиваться.

«У нас есть опыт советского кинематографа: были Александр Роу, Леонид Нечаев, Ролан Быков… А сейчас система мастеров и подмастерьев утратила свою позицию. Чтобы начать снимать, в том числе сказки, нужны определенные условия. Была киностудия детских и юношеских фильмов. Она и сейчас есть, но надо давать людям возможность снимать – не за деньги. Пускать студентов, давать им возможность себя проявлять и что-то делать. Тогда будет что-то меняться, появится конкуренция. Потому что кино – очень дорогостоящая сфера, найти финансирование на картину архисложно, даже получая субсидии», - заключил он.

Отечественная киноиндустрия бурно развивается на фоне отсутствия западных конкурентов, что плохо в стратегическом плане, заявил ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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