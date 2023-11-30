«Субсидий мало!»: Продюсер призвал позволить студентам снимать кино «не за деньги»

В России необходимо возродить конкуренцию в кино, для этого надо давать людям возможность снимать «не за деньги», предоставить студентам площадку для воплощения своих проектов, заявил руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, российский актер, продюсер Денис Кирис в пресс-центре НСН.

«Конкуренция у нас в кино отсутствует. И отсутствует она по системным причинам. У нас, с одной стороны, есть государственная политика поддержки кинематографа… Деньги, субсидии выделяются, но вопрос, как и кому? И что, в конечном счете, мы видим за эти деньги, какой контент мы видим? Без изменения политики будем стоять на месте: эпизодически будут сниматься картины – успешные, менее успешные…», - отметил он.