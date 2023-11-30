«Вытащил индустрию!»: Кинотеатры сочли успех «По щучьему велению» новой планкой

Фильм «По щучьему велению» задал новую планку для подобных проектов в кино, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в пресс-центре НСН.



«Все сегменты российской киноиндустрии – и кинотеатры, и дистрибьюторы – безумно рады тем цифрам, которые увидели у картины «По щучьему велению» в прокате. Задана новая планка для подобных проектов. По сути, кинотеатры сидели полгода без крупного контента. Мы радовались цифрам тех фильмов, которые собирали достойную кассу в начале года, весной, а потом был полугодовой провал. И вот «Щука» своим велением вытащила кинотеатры и индустрию в целом на тот достойный уровень, который хочется наблюдать каждый месяц с выходом подобных проектов», - отметил он.

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН признался, что не ожидал, что кассовые сборы картины перевалят за два миллиарда.

