Режиссер фильма «По щучьему велению» пожаловался на отсутствие конкуренции в кино

Отечественная киноиндустрия бурно развивается на фоне отсутствия западных конкурентов, что плохо в стратегическом плане, заявил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН.

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«У меня времени не хватает, работы очень много. Вижу, что индустрия стала бурно развиваться. И сказочный жанр, в котором я принимаю непосредственное участие, стал заметнее. И это правильно, потому что сказка – это жанр, для которого кино было придумано. Так что всё здорово, а плохо только то, что нет конкуренции. Это как бы облегчает жизнь, но стратегически это, конечно, плохо, потому что для полноценного развития нужна конкуренция. Пока минусов этого мы не замечаем. Зритель выбирал зарубежное кино, семь человек из десяти выбирали зарубежное кино, а трое выбирали российское. Так было, пока была конкуренция Голливуда, теперь все эти десять человек смотрят российское кино. Даже если половина людей, предположим, перестала ходить в кино, все равно эти 50% приходят на российское кино. Получается, что доля увеличилась с 30 до 50%. Так что я приглашаю этими плюсами пользоваться», - рассказал он.

В российском прокате лидирует сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского. К концу прошлой недели она собрала свыше 2 миллиардов 120 миллионов рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сбора сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), это 11-я строчка в списке лидеров по сборам, а ведь прокатный период еще не завершен.

