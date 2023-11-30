«Зритель устал?»: Кинотеатры предостерегли от перебора с экранизациями сказок
Роман Исаев заявил НСН, что существует опасность не очень «талантливых» экранизаций, которые будут пытаться повторить успех фильма «По щучьему велению».
Зритель скоро может устать от сказок, в кинотеатрах должно быть представлено разнообразие картин, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в пресс-центре НСН. Он также отметил, что есть опасность не очень «талантливых» экранизаций, которые будут пытаться повторить успех того же фильма «По щучьему велению».
«В прошлом году из России ушли не только Marvel и DC Comics, но и огромное количество жанровых картин – комедий, семейного кино, анимации… И весь этот объем ушедшего контента российская киноиндустрия физически восполнить не может, хотя и пытается. Ключевым ядром ходящей в кино аудитории является семейная. Поэтому сказки, фольклор, всё, что было собрано в свое время Афанасьевым – это неисчерпаемый кладезь сюжетов и основ для экранизаций. Другой момент, что сейчас может получится определенный крен, есть опасность перебора с экранизациями сказок, и, к сожалению, не все из них будут получаться талантливыми с точки зрения драматургии и актерской игры… Хорошо ,что «Щука» задала высокую планку. Не устал бы у нас зритель от большого количества сказок, не надоело бы это. Репертуар кинотеатра должен быть разнообразным. Сказки тоже должны быть, но это должен быть продуманный на год репертуар», - рассказал он.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН признался, что не ожидал, что кассовые сборы картины перевалят за два миллиарда.
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