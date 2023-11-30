«Чумовые!»: Режиссер «По щучьему велению» рассказал о съемках сказки «Огниво»

Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН рассказал о съемках сказки «Огниво», работа над картиной стартовала в августе.

«Мы сняли сказку «Огниво» - целый новый фильм, пока готовилась графика для фильма «По щучьему велению». Мы тогда очень много поездили и поснимали по стране – от Ладоги до Перми, Урал, Сибирь… Находили такие места, где не ступала нога человека. Я в своей жизни такой красоты еще не видел. Совершенно чумовые съемки… И оказалось, что можно обойтись без качественной графики, которую я тоже люблю. Войдя во вкус этой волшебной натуры, мы много ездили и снимали. Это красиво, это большой неиспользованный ресурс: когда бюджет маленький, ты не можешь собраться с командой и куда-то поехать, снимаешь в павильонах – это по деньгам подъемно. Но сказка – это самый дорогой жанр, и бюджет позволяет ездить. Сказка будет очень красивая. Невероятные костюмы, и они создают сказочную атмосферу. Команда работала почти та же, что и над фильмом «По щучьему велению». Думаю, получится здорово», - рассказал он.