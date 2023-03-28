29.03.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Сибирская язва, корь, ВИЧ, ковид – грозит ли России очередная эпидемия?»

Новостные сводки говорят о новых инфекциях и возможных эпидемиях. В Подмосковье обнаружили в последние дни два случая с подозрением на сибирскую язву. Ранее было три заражения в Чувашии. Также в России зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Денге, а Роспотребнадзор сообщил о том, что в девяти регионах России зафиксирована начальная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции и в 27 регионах — третья стадия. Эксперты бьют тревогу и утверждают, что количество ВИЧ-инфицированных в России постоянно растет, корь уже гуляет по стране и число госпитализаций от ковида тоже увеличилось.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Когда ждать окончания ковидной пандемии?

Возможны ли вспышки сибирской язвы в России?

Почему в России растет число ВИЧ-инфекций?

На сколько часто россияне болеют корью?

Возможны ли новые эпидемии этой весной?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

