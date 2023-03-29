Онищенко объяснил разные данные ведомств по числу заражений ВИЧ в России

Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал Минздрав и Роспотребнадзор разобраться с данными по числу заболевших ВИЧ.

«Есть проблемы и в медицинской среде. Минздрав дает одни данные по ВИЧ-инфекции, а Роспотребнадзор другие. Это говорит о том, что сегодня два ведомства не могут сесть и договориться, чтобы давать единую статистику. Это недопустимо. Да, есть официальная статистика, она должна быть едина. Безусловно, ни одну инфекцию нельзя посчитать до единицы, но двум ведомствам давать разную статистику нельзя, за это нужно отвечать. Все центры СПИД, в создании которых я участвовал, сегодня находятся в системе Минздрава. Есть федеральный центр, который подчинен Роспотребнадзору. Здесь нет стыковки, отсюда разная статистика», - объяснил Онищенко.

Ранее сообщалось, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России. При этом третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, наблюдается в 27 субъектах страны

