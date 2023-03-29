Онищенко призвал подать в суд на Роскачество из-за новостей о кишечной палочке
Заслуженный врач РФ заявил, что такие заявления можно считать дискредитацией бизнеса.
Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал подать в суд на Роскачество из-за новостей о кишечной палочке в популярных роллах.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в результате контрольной закупки роллов «Филадельфия» выяснилось, что в 40% из них содержится кишечная палочка.
«Организация Роскачество – это та контора, где нет профессионалов, они дают трактовки, как им заблагорассудится. Вот, давайте запретим роллы. Это дискредитация бизнеса. Кишечная палочка может быть где угодно, ни о каких 40% нет речи, эта палочка даже сейчас на моих руках есть, она везде есть, но о чем это говорит? Это просто вброс, провокация. Ассоциации предприятий общественного питания надо подать на них в суд, пусть покажут, где обитает кишечная палочка», - отметил он.
Онищенко в пресс-центре НСН также опроверг сообщения о наличии эпидемии ВИЧ в России.
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