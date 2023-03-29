Онищенко опроверг сообщения об эпидемии ВИЧ в России

Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН оценил серьезность ситуации в стране с ВИЧ-инфекцией.

«Трактовка, которая сегодня есть, абсолютно некорректная. В тот период, когда у нас была эпидемия наркомании, гепатита B, мы в год регистрировали 90 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Сейчас у нас эта цифра составляет 60 тысяч, на конец 2022 года было 40 тысяч. Сказать, что у нас сейчас принципиально изменилась ситуация, нельзя. Число выявленных новых случаев уменьшается. Эпидемией считается, когда число ВИЧ-инфицированных в стране больше одного процента от общей численности населения. Да, у нас есть регионы, где эта цифра превышена, но говорить об эпидемии некорректно», - рассказал он.

Имеющихся средств и центров по борьбе с ВИЧ и СПИД в каждом регионе России достаточно, однако есть вопросы к тому, насколько они эффективно работают, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с НСН.

