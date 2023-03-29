Онищенко опроверг сообщения об эпидемии ВИЧ в России
Врач-эпидемиолог отметил, что сейчас уменьшается число выявленных новых случаев.
Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН оценил серьезность ситуации в стране с ВИЧ-инфекцией.
«Трактовка, которая сегодня есть, абсолютно некорректная. В тот период, когда у нас была эпидемия наркомании, гепатита B, мы в год регистрировали 90 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Сейчас у нас эта цифра составляет 60 тысяч, на конец 2022 года было 40 тысяч. Сказать, что у нас сейчас принципиально изменилась ситуация, нельзя. Число выявленных новых случаев уменьшается. Эпидемией считается, когда число ВИЧ-инфицированных в стране больше одного процента от общей численности населения. Да, у нас есть регионы, где эта цифра превышена, но говорить об эпидемии некорректно», - рассказал он.
Имеющихся средств и центров по борьбе с ВИЧ и СПИД в каждом регионе России достаточно, однако есть вопросы к тому, насколько они эффективно работают, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- США введут безвизовый въезд для граждан Израиля
- Патрушев заявил о поддержке Украины 50 странами из коалиции «Рамштайн»
- В Симферополе девятиклассник умер после урока физкультуры
- В Санкт-Петербурге выпал снег
- В России вырос спрос на виниловые пластинки
- Российские ученые назвали растение, замедляющее старение
- В Эстонии чиновникам запретят использовать TikTok
- Онищенко: Предпосылок для новой волны COVID-19 в России нет
- Новосибирский экс-депутат, сбивший 6-летнего ребенка, получил 10 месяцев исправительных работ
- «Что было дальше?» с 1 апреля будет выходить на платформе «VK Видео»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru