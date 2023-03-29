«Опиумная война»: Онищенко обвинил США в распространении ВИЧ по миру
Академик РАН заявил, что США хотели подсадить на наркотики Россию и Китай.
За время американской операции в Афганистане производство наркотиков в стране активно увеличилось, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Вспышки ВИЧ в России вернулись, когда в нашу страну пришла эпидемия наркомании, это были тяжелые опиаты из Афганистана. После 2001 года начался особый период, когда США ввели войска в Афганистан. Мы боролись с опиумным маком там, американцы начали исповедовать другую политику, они наоборот способствовали этому. Этим занималось Центрально разведывательное управление. Они при этом решали две задачи, как они говорили, давали работу, возможность зарабатывать людям. За время американской военной операции Афганистан начал производить наркотиков, по самым скромным оценкам, в четыре раза больше, чем весь мир до этого производил. Целью было посадить на наркотики нас и Китай, через нас поставлялось. Опиумная война – это не новый метод, англичане еще сто лет назад хотели уничтожить Китай таким способом», - отметил Онищенко.
Ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент нет предвестников новый вспышки пандемии коронавируса.
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