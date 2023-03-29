«Осмысленное нарушение»: Онищенко о причинах распространения сибирской язвы

Распространение сибирской язвы было вызвано осмысленным нарушением граждан, у которых заболел бычок, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Что касается сибирской язвы, произошло осмысленное нарушение, когда в домохозяйстве заболел бычок. Я могу с уверенностью сказать, что хозяева понимали, чем он заболел. Но они все равно продали мясо. Это банальная ситуация. Сибирская язва – это наша доморощенная инфекция, мы ее впервые описали. То, что произошло в Чувашии – это нарушение, а то, что произошло в Подмосковье – это хорошо, потому что случаев там не было. Один из граждан обратился за помощью, ему грамотно поставили диагноз под вопросом. А в Чувашии уголовное дело завели, там не очень правильно себя вели и ветеринарные службы. Данная ситуация ничем не грозит», - рассказал он.

Ранее в Подмосковье обнаружили в последние дни два случая с подозрением на сибирскую язву. Ранее было три заражения в Чувашии. В Следственном комитете Чувашии заявили о возбуждении уголовного дела по факту заражения жителей одной из деревень сибирской язвой. Зараженное сибирской язвой мясо бычка уничтожили.

