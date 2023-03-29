Онищенко: Предпосылок для новой волны COVID-19 в России нет
Академик РАН отметил, что это заболевание все равно никуда не денется, а также посоветовал гражданам из групп риска соблюдать осторожность.
Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент нет предвестников новой вспышки пандемии коронавируса.
«Ситуация под контролем, эпидемический пик пандемии пройден. Каких-то предвестников, что она даст новую вспышку, нет, но это вовсе не значит, что этого не произойдет. Пока популяционный иммунитет, который мы создали с помощью вакцинации и за счет переболевших, срабатывает. Полностью заболеваемость не уйдет, это нужно понимать, особенно моим коллегам. Что касается граждан, многие знают о своих хронических заболеваниях, проблемах со здоровьем, надо быть осторожными, выполнять минимальные требования – вакцинироваться, носить маски, не лезть в «пекло» общения. Я говорю в большей степени о старшей группе», - отметил он.
Ранее сайт «Стопкоронавирус.рф» приостановил подсчет вакцинированных россиян. Учет вакцинированных соотечественников важен не только для подсчета коллективного иммунитета, но и для понимания ситуации с вакцинацией. Об этом НСН заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
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