«Там холера!»: Онищенко предостерег россиян от поездок на отдых в Турцию

Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал россиян отказаться от летнего отдыха в Турции.

«Ситуация в Турции непонятная из-за землетрясения. Там холера, которая и не прекращалась. Поэтому, воздержитесь от поездок туда. Давайте дома отдыхать, хватит поднимать турецкую экономику. Во-первых, в Турции цены вырастут, во-вторых, в мае там будут выборы президенты, там сейчас не до того, чтобы думать об эпидемическом благополучии россиян. Давайте отпускной патриотизм демонстрировать», - отметил он.

Ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент нет предвестников новый вспышки пандемии коронавируса.

